  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Чочев: Вижда се почеркът на новия треньор

Чочев: Вижда се почеркът на новия треньор

  • 23 ное 2025 | 16:32
  • 374
  • 0

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев говори след победата с 2:0 срещу Септември (София) в "Надежда". С нея "орлите" прекъснаха негативната си серия без успех, а халфът похвали новия треньор на отбора Пер-Матиас Хьогмо.

"Труден мач. Знаем, че тук се играе трудно, те имат добър състав. Мисля, че теренът оказа влияние мачът да бъде тежък. Предразполагаше да има повече битка.

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Надяваме се, че тази победа ще ни даде поредица от мачове, които печелим, за да си върнем самочувствието. Вижда се почеркът на новия треньор - да бъдем агресивни и да се борим", каза Чочев.

Снимки: Владимир Иванов

