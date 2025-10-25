Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс

Треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс бе сред арестуваните във връзка с разтърсилия НБА скандал с нелегални залози на мачове от НБА и уреждане на покер събития.

These are the glasses Chauncey Billups and Damon Jones would use to rig the poker games https://t.co/mK0qrzqMRu pic.twitter.com/AKZYMXjbcA — KDot The Kemist (@KDotViewz) October 23, 2025

Вече се появиха и детайли за това как точно е била осъществявана схемата за нагласяване на покер срещи.

30 души са арестувани от ФБР във връзка с големия скандал със залози, разтърсил НБА

Част от използваните за машинациите средства са включвали специални контактни лещи и очила за четене на маркирани предварително карти, тайни камери в поставки за карти и вградени в таблети рентгенови уреди за разпознаване на обърнати с лице надолу карти.

Какъв дебют! Миналата година твореше чудеса с Париж в Евролигата, а сега записа блестяща първа победа в НБА

Като играч 49-годишният Билъпс е член на баскетболната Зала на славата, носеща името на откривателя на играта Джеймс Нейсмит. Билъпс е шампион на НБА за 2004 година с Детройт Пистънс, MVP на Финалите на НБА същата година, както и 5-кратен участник в Мача на звездите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages