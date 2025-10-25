Популярни
Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс
Шокиращи детайли за схемата за уреждане на покер срещи с участието на Чонси Билъпс

Треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс бе сред арестуваните във връзка с разтърсилия НБА скандал с нелегални залози на мачове от НБА и уреждане на покер събития.

Вече се появиха и детайли за това как точно е била осъществявана схемата за нагласяване на покер срещи.

Част от използваните за машинациите средства са включвали специални контактни лещи и очила за четене на маркирани предварително карти, тайни камери в поставки за карти и вградени в таблети рентгенови уреди за разпознаване на обърнати с лице надолу карти.

Като играч 49-годишният Билъпс е член на баскетболната Зала на славата, носеща името на откривателя на играта Джеймс Нейсмит. Билъпс е шампион на НБА за 2004 година с Детройт Пистънс, MVP на Финалите на НБА същата година, както и 5-кратен участник в Мача на звездите.

