Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед ще посрещне Евертън в мач от Премиър лийг на 24 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на легендарния стадион "Олд Трафорд". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Тони Харингтън, който ще следи за спазването на правилата в този интересен сблъсък между два от традиционните английски клубове.

Манчестър Юнайтед влиза в двубоя от 10-то място в класирането на Премиър лийг, но при успех ще се изравни с четвъртия Астън Вила. Евертън от своя страна се намира на 13-та позиция с 15 точки и при позитивен резултат "карамелите" също ще останат в близост до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Манчестър Юнайтед демонстрира добра форма в последните си пет мача, с три победи и две равенства. "Червените дяволи" завършиха наравно 2:2 срещу Тотнъм (на 08.11.2025) и със същия резултат срещу Нотингам Форест (на 01.11.2025). Преди това отборът постигна три последователни победи – 4:2 срещу Брайтън (на 25.10.2025), впечатляващ успех като гост срещу Ливърпул с 2:1 (на 19.10.2025) и 2:0 срещу Съндърланд (на 04.10.2025). Евертън показва колебливо представяне с две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. "Карамелите" победиха Фулъм с 2:0 (на 08.11.2025), завършиха наравно 1:1 със Съндърланд (на 03.11.2025), но преди това претърпяха две последователни загуби – 0:3 от Тотнъм (на 26.10.2025) и 0:2 от Манчестър Сити (на 18.10.2025). По-рано отборът победи Кристъл Палас с 2:1 (на 05.10.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Манчестър Юнайтед има превес с три победи и две равенства. Последната им среща беше приятелски мач на 3 август 2025 г., завършил с равенство 2:2. В официалните мачове от Премиър лийг, последният двубой между тях на 22 февруари 2025 г. също завърши наравно 2:2, но на стадиона на Евертън. Преди това Манчестър Юнайтед постигна убедителна победа с 4:0 на 1 декември 2024 г. на "Олд Трафорд". "Червените дяволи" имат и още две победи – 2:0 на 9 март 2024 г. като домакини и 3:0 като гости на 26 ноември 2023 г. Историята на последните срещи показва, че Манчестър Юнайтед традиционно има предимство в този двубой, особено когато играе на собствен терен.

Брайън Мбеумо се очертава като ключова фигура за Манчестър Юнайтед в предстоящия мач. Крилото демонстрира впечатляваща форма през сезона, като неговата скорост и техника създават постоянни проблеми за защитите на противниковите отбори. Мбеумо се адаптира отлично към тактическата схема 3-4-2-1, която новият мениджър Рубен Аморим прилага, и се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Евертън в неделния двубой. От страна на гостите, Илиман Ндиай се откроява като най-важният играч. Сенегалският нападател, който действа зад централния нападател в схемата 4-2-3-1 на Дейвид Мойс, впечатлява с креативността си и способността да създава голови положения. Неговите технически умения и визия за играта го правят опасен при контраатаките, които вероятно ще бъдат основно оръжие за Евертън в този мач на "Олд Трафорд".