Отборът на Фабиано Каруана спечели Global Chess League 2025

Отборът Alpine SG Pipers на гросмайстор Фабиано Каруана спечели Global Chess League 2025, след като постигна чиста победа с 2:0 във финала, където Аниш Гири и Леон Люк Мендонка бяха в центъра на вниманието с пълен актив от 2 победи от 2 партии.

Алиреза Фируджа на моменти водеше самотна битка за Triveni Continental Kings, които не успяха да повторят формата си от първите девет дни на турнира и бяха лишени от възможността да спечелят трета поредна титла.

Третото място бе заето от PBG Alaskan Knights на световния шампион Гукеш Домараджу, които направиха силен обрат, след като загубиха първия си мач за деня срещу Ganges Grandmasters на гросмайстор Вишванатан Ананд. В крайна сметка „Рицарите“ спечелиха и двата блиц тайбрека и завършиха впечатляващо участие в турнир, който бяха започнали с четири поредни загуби.

Финал: Alpine SG Pipers 2:0 Triveni Continental Kings

Triveni Continental Kings приключиха първите девет дни на Global Chess League с внушителна преднина от девет точки, но във финала всичко започна от нулата – победителят взема всичко.

Фируджа бе водещата фигура на Kings през целия турнир – започна с пет поредни победи и добави още две до края на груповата фаза. Той пренесе инерцията и във финала, където сериозна грешка на Каруана бе наказана безмилостно.

Тази тежка загуба за Каруана обаче се оказа без значение, тъй като Гири, Нино Бациашвили и Мендонка спечелиха своите партии и осигуриха убедителна победа за Pipers. Видит Гуджрати имаше печеливша позиция срещу Прагнананда Рамешбабу, но не успя да я реализира. Турнирът определено не бе за Видит, който завърши с едва една победа в 12 партии.

Тъй като Kings загубиха първия мач с черните фигури, във втория те трябваше да постигнат трудното – победа с черните. Трябва да се отбележи, че във финалния ден точковата система се върна към стандартната – една точка за победа, без бонус за успех с черните фигури.

Още веднъж Фируджа опита да поведе отбора, избирайки изключително рисков дебют с черните. В един момент това даде резултат, когато Каруана се обърка в сложните тактически усложнения. Партията обаче завърши горчиво за Фируджа, тъй като той загуби по време. Дълго след края на срещата Фируджа преглеждаше записи, за да разбере какво точно се е случило, но реален спор нямаше – Гири, Прагнананда и Мендонка също бяха спечелили за Pipers, а единствено Александра Костенюк успя да отвърне за Kings.

Звездата на финала бе Аниш Гири, който два пъти надделя над изключително силния и във форма Уей И. Първата партия се реши след една-единствена груба грешка, а във втората Гири постигна убедителна победа, започвайки с оригинална дебютна идея.

„Съдейки по формата му напоследък, Гири е един от основните ми фаворити за спечелване на следващия Турнир на претендентите“, пише гросмайстор Рафаел Лейтао, който анализира партията на деня.

Така Alpine SG Pipers отпразнуваха титлата, включително с шампанско, пръскано от балкона на Кралската опера в Мумбай. Отборът бе достигнал финала и през 2024 г., тогава с Магнус Карлсен в състава си, но именно неговият заместник успя този път да довърши започнатото.

През 2026 г. ще видим трима от играчите на отбора да се изправят един срещу друг в Турнира на претендентите на ФИДЕ, където Каруна, Гири и Прагнананда ще се борят да станат следващият съперник на Гукеш за световната титла.