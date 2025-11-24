Меси и Интер Маями разбиха Синсинати и са на финал на Изток

Отборът на Интер Маями се класира на финала в плейофите на Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

HISTORY MADE. HEADING TO THE EASTERN CONFERENCE FINAL. 🏆 pic.twitter.com/gMpD2gI8W0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 24, 2025

Това стана факт след победа с 4:0 срещу Синсинати в полуфиналния сблъсък.

HEADING TO THE FINAL 🤩 pic.twitter.com/zxpddBHgFg — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 24, 2025

Хавиер Масчерано започна с по-голямата част от всичките си звезди в лицето на Лионел Меси, Жорди Алба и Серхио Бускетс, както и лятното попълнение Родриго де Пол.

Equipo listo para la batalla 📋✅ pic.twitter.com/Wx2fgpvZ3M — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Луис Суарес пък започна двубоя на резервната скамейка и се появи на терена през второто полувреме, когато замени Тадео Аленде.

“Чаплите” поведоха през първото полувреме с гол на Меси в 19-ата минута.

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score 🤩 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Матео Силвети удвои преднината на гостите след почивката в 57-ата минута.

Silvetti with second of the night 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/w47llj1exx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Малко след това Тадео Аленде уби интригата, правейки преднината на Интер Маями класическа в 62-рата минута.

As cool as you like it 🥶 pic.twitter.com/okshteCcGr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

След това Аленде вкара втори гол в 74-ата минута.

MESSI ➡️ TADEO 🤝 pic.twitter.com/adBWWYOUGJ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

За разлика от предния кръг в плейофите този път Интер Маями се нуждаеше от само една победа, за да прогресира.

Тогава "чаплите" елиминираха Нешвил с 2-1 победи. Синсинати пък отстрани Кълъмбъс Крю с 2-1 победи.

Ново шоу и нов рекорд за Меси при разгром на Интер Маями

В другия полуфинал Ню Йорк Сити победи като гост Филаделфия Юниън с минималното 1:0. Единственият гол отбеляза 38-годишният аржентински халф Максимилиано Моралес в 27-ата минута. Преди това Филаделфия елиминира Чикаго Файър с 2-0 победи, а Ню Йорк преодоля с 2-1 Шарлът.