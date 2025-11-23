Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Североизточната Трета лига

Днес се изиграха последните два мача от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) постигна комфортна победа с 2:0 над дубъла на Черно море, а Черноморец (Балчик) постигна успех като гост в Търговище. Лудогорец III пък разгроми с 10:0 Светкавица (Търговище).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

22 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:

Ботев (Нови пазар) - Фратрия II (Варна) 3:3

0:1-Стефан Стефанов (16)

0:2-Тодор Колев (35)

1:2-Николай Банов (45)

2:2-Йордан Иванов (47)

2:3-Михаил Гащук (51)

3:3-Йордан Иванов (85)

Устрем (Дончево) - Черноломец (Попово) 2:1

1:0-Иван Цачев (2)

2:0-Иван Цачев (37)

2:1-Дани Братоев (50)

Лудогорец III (Разград) - Светкавица (Търговище) 10:0

1:0-Махир Шерифов (12)

2:0-Ивайло Тодоров (30)

3:0-Герги Катошев (38)

4:0-Мартин Станчев (49)

5:0-Махир Шерифов (62)

6:0-Джан Ниязи (69)

7:0-Християн Атанасов (71)

8:0-Петър Люканов (77)

9:0-Исмет Хасан (85)

10:0-Мартин Станчев (87)

Доростол (Силистра) - Олимпик (Варна) 2:3

1:0-Георги Димитров (20 дузпа)

2:0-Даниел Желев (38)

2:1-Светлозар Попов (43)

2:2-Михаел Николов (75)

2:3-Даниел Желев (82 автогол)

23 ноември 2025 г., неделя, 14:00 ч:

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноморец (Балчик) 0:3

0:1-Стефан Митев (13)

0:2-Стефан Митев (30)

0:3-Иван Томов (60)

Септември (Тервел) - Черно море II (Варна) 2:0

1:0-Ивайло Лазаров (64)

2:0-Кристиан Пешков (90)

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Бенковски (Исперих) отложен

Аксаково (Аксаково) - Рилци (Добрич) отложен

Спартак II (Варна) - почива