Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Североизточната Трета лига

Днес се изиграха последните два мача от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Септември (Тервел) постигна комфортна победа с 2:0 над дубъла на Черно море, а Черноморец (Балчик) постигна успех като гост в Търговище. Лудогорец III пък разгроми с 10:0 Светкавица (Търговище).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
22 ноември 2025 г., събота, 14:00 ч:
Ботев (Нови пазар) - Фратрия II (Варна) 3:3
0:1-Стефан Стефанов (16)
0:2-Тодор Колев (35)
1:2-Николай Банов (45)
2:2-Йордан Иванов (47)
2:3-Михаил Гащук (51)
3:3-Йордан Иванов (85)
Устрем (Дончево) - Черноломец (Попово) 2:1
1:0-Иван Цачев (2)
2:0-Иван Цачев (37)
2:1-Дани Братоев (50)
Лудогорец III (Разград) - Светкавица (Търговище) 10:0
1:0-Махир Шерифов (12)
2:0-Ивайло Тодоров (30)
3:0-Герги Катошев (38)
4:0-Мартин Станчев (49)
5:0-Махир Шерифов (62)
6:0-Джан Ниязи (69)
7:0-Християн Атанасов (71)
8:0-Петър Люканов (77)
9:0-Исмет Хасан (85)
10:0-Мартин Станчев (87)
Доростол (Силистра) - Олимпик (Варна) 2:3
1:0-Георги Димитров (20 дузпа)
2:0-Даниел Желев (38)
2:1-Светлозар Попов (43)
2:2-Михаел Николов (75)
2:3-Даниел Желев (82 автогол)
23 ноември 2025 г., неделя, 14:00 ч:
СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Черноморец (Балчик) 0:3
0:1-Стефан Митев (13)
0:2-Стефан Митев (30)
0:3-Иван Томов (60)
Септември (Тервел) - Черно море II (Варна) 2:0
1:0-Ивайло Лазаров (64)
2:0-Кристиан Пешков (90)
Волов Шумен 2007 (Шумен) - Бенковски (Исперих) отложен
Аксаково (Аксаково) - Рилци (Добрич) отложен
Спартак II (Варна) - почива