Черноморец (Балчик) с категоричен успех в Търговище

Черноморец (Балчик) се наложи с 3:0 над СФК Светкавица 2014 в Търговище. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига. Съперниците доиграха заключителните 25 минути с намалени състави. Стефан Митев беше изведен от Теодор Тотев срещу вратаря на домакините и откри резултата в 13-ата минута. В 30-ата спряха с нарушение Тотев и Митев вкара от фаул. Четвърт час след почивката Иван Томов реализира третото попадение след остро центриране на Ивайло Попов. В 65-ата минута Янко Асенов от Светкавица удари без топка Тотев, а Томов се притече на помощ на съотборника си. Настана суматоха, която приключи с червени картони за Асенов и Томов.

Снимка: ФК Черноморец Балчик - фейсбук