Иван Димитров: Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието

  • 23 ное 2025 | 16:38
Старши треньорът на Славия Иван Димитров призна, че волейболистките му се нуждаят от самочувствие, което обаче ще дойде само с нови победи.

Столичният отбор спечели гостуването си на Миньор Перник с 3:2 гейма.

Славия преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник

"Чувствам се много радостен. Тази победа ни беше много важна. Влязохме в мача много плахо, което ме притеснява. Трябват ни победи, за да вдигнем самочувствието. Отборът е страхотен на тренировка, но дойде ли мач, рухваме психологически", сподели той.

Наставникът иска възпитаничките му да играят отпуснато и без напрежение.

"Трябва да се отпуснем и да играем мач за мач. Не трябва да играем притеснено", допълни специалистът.

