  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Славия преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник

Славия преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник

  • 23 ное 2025 | 16:33
  • 328
  • 0
Славия преодоля съпротивата на Миньор и спечели мача в Перник

Отборът на Славия 2017 се наложи над Миньор с 3:2 (18:25, 25:22, 25:14, 13:25, 15:12) като гост в Перник в среща от шестия кръг на Националната волейболна лига (Demax) за жени.

Победата беше втора за „белите“ от началото на сезона, а тимът се намира на седмо място във временното класиране. Негативната серия за пернишкия състав продължава, след като Миньор допусна шеста поредна загуба, но успя да вземе първа точка.

Волейболистка на Славия е новата Мис България
Волейболистка на Славия е новата Мис България

Домакините поведоха след успешен първи гейм, но последва обрат за Славия, който обърна до 2:1 в своя полза. Гостите бяха особено категорични в третия гейм, който спечелиха на 14, но последва също толкова убедителна за Миньор четвърта част, в която перничанки спечелиха с 25:13. В решителния тайбрек волейболистките на Славия 2017 поведоха от самото начало, дръпнаха с 8 точки при 13:5 и имаха аванс от 14:8. Миньор направи серия от четири безответни точки и намали до 12:14, но гостите затвориха мача при 15:12.

Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия
Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия

Славия ще приеме Левски в следващия кръг от шампионата на 28 ноември, докато Миньор ще гостува на ДКС Варна на 29 ноември.

"Белите" остават на седмото място в класирането с две победи от шест мача.

До момента перничанки нямат успех на сметката си и вече имат шест поражения. Това им отрежда 9-та предпоследна позиция във временното класиране.

Срещи от шестия кръг на женското волейболно първенство на България:

Миньор - Славия 2017 – 2:3 (25:18, 22:25, 14:25, 25:13, 12:15)

от събота:

Драгоман - ЦСКА - 0:3 (14:25, 22:25, 25:27)

Левски - ЦПВК - 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 28:26)

от петък:

Марица 2022 - Варна ДКС - 3:0 (25:22, 25:9, 25:22)

Марица Пловдив - Дея спорт - 3:0 (25:15, 25:18, 25:12)

Временно класиране:

1. Марица 6 6 0 18:0 18 точки

2. ЦСКА 6 5 1 15:4 15

3. Левски София 6 1 1 15:6 15

4. ЦПВК 6 4 2 14:8 12

5. Драгоман 6 4 2 12:9 12

6. Марица 2022 6 3 3 11:9 9

7. Славия 2017 6 2 4 7:14 5

8. Дея спорт 6 1 5 4:15 3

9. Миньор 6 0 6 5:18 1

10. Варна ДКС 6 0 6 0:18 0

