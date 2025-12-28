Нася Димитрова с 14 точки и успешен старт на втория полусезон в Япония

Националката Нася Димитрова и нейният Гънма Грийн Уингс записаха 12-а победа в японската V-лига. Блокировачката и тимът й надделяха над Сайтама Агео Медикс с 3:2 (25:22, 25:23, 18:25, 21:25, 15:6) в първия си мач за втория полусезон.

Гънма е на пета позиция с 12 победи и 7 загуби, Агео е на девета позиция с 8 победи и 9 загуби.

На 29 декември (понеделник) Гънма среща отново Агео, в 06:05 часа.

Нася Димитрова се отчете с 14 точки (3 блокади). Най-резултатна бе Оливия Рожански с 40 точки (3 аса, 6 блокади).