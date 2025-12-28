Александър Николов остави своя отпечатък с Лубе и България

От блестящи изпълнения в Италия до прослава на страната ни на международната сцена, Александър Николов продължава да оставя недвусмислен отпечатък, където и да играе. Още в началото на кариерата си, българинът вече се е превърнал в ключова фигура за Кучине Лубе (Чивитанова), като същевременно се утвърждава като един от стълбовете на мъжкия национален волейболен отбор на България – рядка комбинация от младост, постоянство и влияние в големите мачове, която сигнализира за играч, който оформя както настоящите резултати, така и бъдещите амбиции.

Николов продължава да се утвърждава като един от най-влиятелните играчи в историята на Лубе. С надминаването на границата от 1500 точки, българският нападател влезе в топ 10 реализатори на клуба за всички времена – лично постижение, което отразява както неговото постоянство, така и амбицията му.

"За мен този етап означава много. Означава, че оставям своя отпечатък. Работя усилено, за да се подобрявам, но и да пиша история за клуба си."

Думите му подчертават мислене, което надхвърля индивидуалната статистика и се фокусира върху дългосрочния растеж и приноса към наследството на отбора.

"Радвам се, че влязох в списъка на най-добрите реализатори на всички времена на Лубе", добавя Николов.

Завръщането на Лубе в Шампионската лига добави допълнителна мотивация към вече натоварения сезон. След година участие в Купата на претендентите, Николов с удоволствие отново влиза в битката за най-престижния клубен трофей в Европа.

"Завръщането в Шампионската лига е специално. Да излезеш на терена за откриващия мач в група E беше прекрасно. Да играеш с официалната топка на Шампионската лига е наистина мотивиращо", казва Николов.

А Лубе се наслади на преживяването максимално, осигурявайки си победа с 3:0 гейма над Монпелие, а Александър спечели наградата за най-полезен играч със 17 точки в актива си.

Изминалото лято беше също толкова запомнящо се за 22-годишния волейболист, който преживя емоционални и интензивни месеци с националния отбор, като кулминацията бе световното първенство, където България спечели сребърните медали. За Николов, който оглави индивидуалната класация на най-добрите реализатори в света със 173 точки и беше убедителен лидер сред най-добрите нападатели с 154 точки от атака, този опит донесе уроци, които надхвърлят резултатите и той ще помни дълго това време.

"Научих колко е важно младите играчи да имат увереност и да вярват в процеса на развитие. Изпитах това както с Лубе, така и с националния отбор на България. Повишихме очакванията."

Тези очаквания ще бъдат особено високи през 2026 г., когато Евроволей ще се проведе в София. Да играе голям международен турнир на родна земя е нещо, което Николов очаква с нетърпение. "Да играеш в България винаги е невероятно. Нямам търпение да преживея още един невероятен момент пред нашите фенове."

Въпреки нарастващото международно признание и феновете по цял свят остава здраво стъпил на земята. Той отдава този баланс на ясно чувство за цел. "Още от дете имам мечта, която мога да опиша и като мисия. За мен не е трудно да остана здраво стъпил на земята, особено защото все още съм много далеч от личните си цели, които са изключително амбициозни."

Ключово влияние в кариерата му е баща му, Владимир Николов, бивш национал и уважавана фигура в българския волейбол. Съветът, който най-много резонира с Александър, е прост, но силен: "Завършвай всеки мач без съжаления. Винаги давай най-доброто от себе си и никога не се предавай," казва баща му, думи, които продължават да водят Александър както на терена, така и извън него.

Семейството остава централен стълб в живота на Николов, особено близката му връзка с по-малкия му брат Симеон Николов. "Подкрепата на семейството е от основно значение за всеки млад спортист," отбелязва той.

"Брат ми и аз израснахме като най-добри приятели, свързани не само от кръв, но и с дълбока и трайна връзка. Въпреки че пътищата ни се разделиха по професионални причини, поддържаме връзка и винаги се радваме да се видим. Националният отбор ни даде ценни възможности да споделяме време заедно през лятото."

Въпреки че е постигнал много още в по-млада възраст, Александър Николов вече съчетава осезаеми постижения със зрял поглед. С Лубе отново сред елита на Европа и България, която гледа напред към домакинския Евроволей, неговото пътуване изглежда само набира скорост – а най-важните етапи може би тепърва започват.

cev.eu