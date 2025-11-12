Загорец громи в Мечкарево за купата на АФЛ

Загорец (Нова Загора) разгроми като гост Тунджа (Мечкарево) със 7:1 във финала на Област Сливен от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Третодивизионният тим можеше да бие и с двуцифрен резултат Пламен Иванов даде преднина на Загорец в 12-ата минута. В 38-ата Емилиян Зотев стреля, топката се удари в гредата и спря в мрежата да 0:2. Половин час по-рано, Зотев уцели гредата. През първата част, топката разтресе още два пъти мрежата на домакините, но съдията не зачетете попаденията. Скоро след почивката Мариян Тонев направи резултата категоричен. В 55-ата минута Пламен Иванов реализира за втори път. Малко след това, той подаде и Тонев пак вкара. Влезлият като резерва Николай Николов беше точен за Тунджа в 62-ата минута. След 120 секунди, Тонев оформи своя хеттрик. След десетина минути гредата помогна на стража на домакините. В 78-ата минута Симеон Русев фиксира окончателното 1:7 след асистенция на Пламен Иванов. Малко преди края топката за осми път влезе във вратата на Тунджа, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада.