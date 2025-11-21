Недялко Москов: Винаги ни е трудно срещу Загорец

В неделя, едноименния тим на Несебър приема Загорец (Нова Загора). Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу един от сериозните отбори. Води го добър треньор. Винаги ни е било трудно срещу Загорец, дори и в годините, когато сме печелили първенството. Имаме си нашите проблеми по състава, но не се оплакваме. Нямаме загубен мач на нашия стадион от началото на сезона. Смятам, че сме по-добрия, по-подготвения отбор и ще победим“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на лидера Несебър.