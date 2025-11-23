Популярни
Стратегията на Ферари озадачила Леклер

  • 23 ное 2025 | 16:35
Шарл Леклер призна, че „не е оставил нищо на пистата“ при впечатляващото си представянето в Гран При на Лас Вегас, но от думите му стана ясно, че то не е бил напълно наясно със стратегията на Ферари.

Шарл стартира девети и с агресивно пилотиране се изкачи до шестото място, като за малко не успя да се пребори за 4-ото място. В крайна сметка Леклер беше класиран 4-и след дисквалификацията на двамата пилоти на Макларън.

В хода на състезанието стратегията на Леклер беше пресечена от Андреа Кими Антонели и Оскар Пиастри, но от бокса на Ферари не отговориха на това. Заради това Леклер трябваше да се бори и с двамата на пистата и той се оплака по радиото, че му липсва максимална скорост на правите заради аеро настройките на автомобила му, подчинени на по-сериозното притискане.

„Така и не успях да разбера стратегията ни – призна след финала Леклер. – Завърших шести, а тръгнах девети, доста е неприятно.

„Лудо състезание за мен, трябваше да поемам сериозни рискове, за да изпреварвам , тъй като сме много бавни на правите. Забавно състезание, но така и не разбрах какво точно се случи около моя бокс. Това беше озадачаващо.

„Мисля, че загубихме няколко позиции, така че определено можеше да постигнем нещо повече. Натисках на 200 процента в хода на цялото състезание, не оставих нищо на пистата. Пилотите около мен имаха по-добро темпо в края, но и аз се борих, за да съм максимално близо до тях. Защото ако бях изостанал, щях да загубя DRS-а, а без него съм ужасно бавен.“

Снимки: Gettyimages

