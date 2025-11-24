Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

  • 24 ное 2025 | 07:05
  • 447
  • 0
Левски и Локомотив Пловдив затварят деветия кръг на Sesame НБЛ

Левски приема днес Локомотив Пловдив в последния мач от 13-ия кръг на Sesame НБЛ. Двубоят в столичната зала “Триадица” започва в 19:15 часа.

“Сините” търсят втората си победа от началото на сезона в първенството. Играчите на Константин Папазов загубиха в последния си мач от Берое в Стара Загора, а преди това записаха първия си успех за сезона при домакинството си на Шумен. Левски е с общо 6 поражения до момента.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Пловдивчани пък до момента оставят доста добри впечатления с играта си. Воденият от Асен Николов тим е с 4 победи и 3 загуби, като неотдавна нанесе поражение на шампиона Рилски спортист насред Самоков.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

НБА продължи с осем нови мача

НБА продължи с осем нови мача

  • 24 ное 2025 | 05:45
  • 2788
  • 0
Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

  • 24 ное 2025 | 02:37
  • 1079
  • 0
Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

Кемниц загуби, но Минчев направи “дабъл-дабъл”

  • 24 ное 2025 | 02:15
  • 317
  • 0
Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

Олимпиакос и Везенков продължават без грешка в Гърция

  • 23 ное 2025 | 17:58
  • 11781
  • 3
Спартак срази Академик Бултекс 99 в Плевен

Спартак срази Академик Бултекс 99 в Плевен

  • 23 ное 2025 | 15:18
  • 6927
  • 1
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 5928
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 191
  • 0
Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 91800
  • 566
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 23432
  • 81
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 100
  • 0
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 25110
  • 209