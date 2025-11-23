Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън не беше в особено добро настроение след финала на надпреварата за Гран При на Лас Вегас, в която той финишира десети, след като стартира 19-и.
Пилотът на Ферари даде едно много кратко интервю пред Sky Sports F1, в което заяви, че сезон 2025 е най-лошият за него изобщо. Той също така добави, че каквото и да опитва, нещата стават само по-зле, без значение колко се старае.
„Чувствам се ужасно. Това е най-лошият ми сезон изобщо. Без значение колко се опитвам, нещата стават само по-зле. Опитвам всички в и извън колата“, каза Хамилтън.
Снимки: Gettyimages