  3. Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

  • 23 ное 2025 | 08:51
  • 505
  • 2
Хамилтън: Това е най-лошият ми сезон изобщо

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън не беше в особено добро настроение след финала на надпреварата за Гран При на Лас Вегас, в която той финишира десети, след като стартира 19-и.

Пилотът на Ферари даде едно много кратко интервю пред Sky Sports F1, в което заяви, че сезон 2025 е най-лошият за него изобщо. Той също така добави, че каквото и да опитва, нещата стават само по-зле, без значение колко се старае.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

„Чувствам се ужасно. Това е най-лошият ми сезон изобщо. Без значение колко се опитвам, нещата стават само по-зле. Опитвам всички в и извън колата“, каза Хамилтън.

Снимки: Gettyimages

