Пиастри: Бях един от малкото, които всъщност се опитаха да вземат първия завой

Оскар Пиастри завърши едва четвърти в надпреварата за Гран При на Лас Вегас, която за него започна с контакт в първия завой, когато той беше ударен от Лиам Лоусън.

След финала австралиецът, който вече има пасив от 30 точки спрямо съотборника си Ландо Норис в битката за титлата заяви, че според него той е бил един от малкото пилоти, които всъщност са се опитали да вземат нормално първия завой на старта. Пиастри също така коментира и шансовете си все пак да се пребори с Норис за титлата в последните два кръга в Катар и Абу Даби.

„Нямам какво толкова да кажа. Мисля, че бях един от малкото хора, които всъщност спряха, за да вземат първия завой и бях отнесен. Няма проблем, каквото-такова. Остатъкът от състезанието след това беше динамичен, допуснах твърде много грешки, но смятам, че от старта до финала имаше някои тежки моменти.



„Имах добри моменти, в които показвах силно темпо. Бях много бърз в чистия въздух, но ми беше трудно без него. Доста често блокирах гумите. Може би не е любимата ми писта в календара, но има доста такива, на които тази година се представих добре. Направих лош старт, отне ми време, за да вляза в ритъм и след това заседнах зад Антонели, което се отрази на темпото ми.



„Сега ще се нуждая от нещо повече от просто съкращаване на изоставането. Ще се опитам да бъда възможно най-подготвен за следващите два уикенда, за да се представя възможно най-добре. Ще бъде хубаво да завърша годината с няколко добри резултата. Картината в шампионата е такава, каквато е. Ще видим какво ще мога да направя“, заяви Пиастри.

Снимки: Gettyimages