Ръсел: Подиумът беше нашият максимум

  23 ное 2025 | 08:24
Джордж Ръсел призна, че подиумът, който той записа с третото си място в Гран При на Лас Вегас, е бил максимумът, на който в отбора на Мерцедес са можели да се надяват от надпреварата в Града на греха.

Британецът прекара голяма част от дистанцията от 50 обиколки на второто място, но беше изпреварен от своя сънародник Ландо Норис в 34-ия тур. След финала Ръсел призна, че вторият стинт за него е бил много труден, а причина за това е била агресивното му каране след спирането на Макс Верстапен, когато Ръсел имаше шанс да атакува с вече загретите си гуми, но не успя да стори това.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

„Когато Макс се върна на пистата пред мен, аз си помислих, че имам шанс, той беше със студени гуми и аз натиснах здраво. Нараних гумите и казах по радиото, че не съм сигурен дали те ще издържат до финала. Беше много трудни. Не беше страхотно състезание от наша страна и може би подиумът е максимумът, който можехме да постигнем“, каза Ръсел.

Снимки: Gettyimages

