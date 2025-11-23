Ръсел: Подиумът беше нашият максимум

Джордж Ръсел призна, че подиумът, който той записа с третото си място в Гран При на Лас Вегас, е бил максимумът, на който в отбора на Мерцедес са можели да се надяват от надпреварата в Града на греха.

"Are we heading back in this after?" 😅



Terry Crews chauffeurs Max, Lando and George to the podium in a LEGO Cadillac! 🙌#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CsSQLzEAnn — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Британецът прекара голяма част от дистанцията от 50 обиколки на второто място, но беше изпреварен от своя сънародник Ландо Норис в 34-ия тур. След финала Ръсел призна, че вторият стинт за него е бил много труден, а причина за това е била агресивното му каране след спирането на Макс Верстапен, когато Ръсел имаше шанс да атакува с вече загретите си гуми, но не успя да стори това.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

„Когато Макс се върна на пистата пред мен, аз си помислих, че имам шанс, той беше със студени гуми и аз натиснах здраво. Нараних гумите и казах по радиото, че не съм сигурен дали те ще издържат до финала. Беше много трудни. Не беше страхотно състезание от наша страна и може би подиумът е максимумът, който можехме да постигнем“, каза Ръсел.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages