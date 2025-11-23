Популярни
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:46
  • 366
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас

Шампионът при конструкторите във Формула 1 за 2025 година стана известен много отдавна, а изглежда, че два кръга преди края на сезона знаем и кой ще бъде неговият подгласник.

След Гран При на Лас Вегас отборът на Мерцедес има аванс от 32 точки пред тима на Ред Бул в спора за второто място. Част от тази битка, поне на теория, е и Ферари, на пасивът на Черните кончета спрямо Мерцедес е цели 52 пункта и е много малко вероятно те да успеят да го наваксат във финалните два кръга в Катар и Абу Даби.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас:

  1. Макларън – 786

  2. Мерцедес – 423

  3. Ред Бул – 391

  4. Ферари – 371

  5. Уилямс – 117

  6. Рейсинг Булс – 86

  7. Астън Мартин – 72

  8. Хаас – 70

  9. Заубер – 64

  10. Алпин – 22

