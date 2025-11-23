Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас

Шампионът при конструкторите във Формула 1 за 2025 година стана известен много отдавна, а изглежда, че два кръга преди края на сезона знаем и кой ще бъде неговият подгласник.

След Гран При на Лас Вегас отборът на Мерцедес има аванс от 32 точки пред тима на Ред Бул в спора за второто място. Част от тази битка, поне на теория, е и Ферари, на пасивът на Черните кончета спрямо Мерцедес е цели 52 пункта и е много малко вероятно те да успеят да го наваксат във финалните два кръга в Катар и Абу Даби.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас:

Макларън – 786 Мерцедес – 423 Ред Бул – 391 Ферари – 371 Уилямс – 117 Рейсинг Булс – 86 Астън Мартин – 72 Хаас – 70 Заубер – 64 Алпин – 22

