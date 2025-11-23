Шампионът при конструкторите във Формула 1 за 2025 година стана известен много отдавна, а изглежда, че два кръга преди края на сезона знаем и кой ще бъде неговият подгласник.
След Гран При на Лас Вегас отборът на Мерцедес има аванс от 32 точки пред тима на Ред Бул в спора за второто място. Част от тази битка, поне на теория, е и Ферари, на пасивът на Черните кончета спрямо Мерцедес е цели 52 пункта и е много малко вероятно те да успеят да го наваксат във финалните два кръга в Катар и Абу Даби.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас:
Макларън – 786
Мерцедес – 423
Ред Бул – 391
Ферари – 371
Уилямс – 117
Рейсинг Булс – 86
Астън Мартин – 72
Хаас – 70
Заубер – 64
Алпин – 22
