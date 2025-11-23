Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас

След победата си в Гран При на Лас Вегас Макс Верстапен запази теоретичен шанс да спечели своята пета поредна световна титла във Формула 1.

Преди финалните два кръга нидерландецът заема третото място и изостава с 42 точки от лидера Ландо Норис, който завърши втори в Града на греха. Втората позиция в класирането заема Оскар Пиастри, който след четвъртото си място в Лас Вегас има пасив от 30 пункта спрямо съотборника си Норис.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас:

Ландо Норис – 408 точки Оскар Пиастри – 378 Макс Верстапен – 366 Джордж Ръсел – 291 Шарл Леклер – 222 Люис Хамилтън – 149 Андреа Кими Антонели – 132 Алекс Албон – 73 Исак Хаджар – 47 Нико Хюлкенберг – 45 Карлос Сайнц – 44 Оливър Беарман – 40 Фернандо Алонсо – 40 Лиам Лоусън – 36 Ланс Строл – 32 Естебан Окон – 30 Юки Цунода – 28 Пиер Гасли – 22 Габриел Бортолето – 19 Франко Колапинто – 0 Джак Дуън – 0

Снимки: Sportal.bg