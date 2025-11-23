Популярни
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас

  23 ное 2025
След победата си в Гран При на Лас Вегас Макс Верстапен запази теоретичен шанс да спечели своята пета поредна световна титла във Формула 1.

Преди финалните два кръга нидерландецът заема третото място и изостава с 42 точки от лидера Ландо Норис, който завърши втори в Града на греха. Втората позиция в класирането заема Оскар Пиастри, който след четвъртото си място в Лас Вегас има пасив от 30 пункта спрямо съотборника си Норис.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас:

  1. Ландо Норис – 408 точки

  2. Оскар Пиастри – 378

  3. Макс Верстапен – 366

  4. Джордж Ръсел – 291

  5. Шарл Леклер – 222

  6. Люис Хамилтън – 149

  7. Андреа Кими Антонели – 132

  8. Алекс Албон – 73

  9. Исак Хаджар – 47

  10. Нико Хюлкенберг – 45

  11. Карлос Сайнц – 44

  12. Оливър Беарман – 40

  13. Фернандо Алонсо – 40

  14. Лиам Лоусън – 36

  15. Ланс Строл – 32

  16. Естебан Окон – 30

  17. Юки Цунода – 28

  18. Пиер Гасли – 22

  19. Габриел Бортолето – 19

  20. Франко Колапинто – 0

  21. Джак Дуън – 0

