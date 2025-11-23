След победата си в Гран При на Лас Вегас Макс Верстапен запази теоретичен шанс да спечели своята пета поредна световна титла във Формула 1.
Преди финалните два кръга нидерландецът заема третото място и изостава с 42 точки от лидера Ландо Норис, който завърши втори в Града на греха. Втората позиция в класирането заема Оскар Пиастри, който след четвъртото си място в Лас Вегас има пасив от 30 пункта спрямо съотборника си Норис.
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Лас Вегас:
Ландо Норис – 408 точки
Оскар Пиастри – 378
Макс Верстапен – 366
Джордж Ръсел – 291
Шарл Леклер – 222
Люис Хамилтън – 149
Андреа Кими Антонели – 132
Алекс Албон – 73
Исак Хаджар – 47
Нико Хюлкенберг – 45
Карлос Сайнц – 44
Оливър Беарман – 40
Фернандо Алонсо – 40
Лиам Лоусън – 36
Ланс Строл – 32
Естебан Окон – 30
Юки Цунода – 28
Пиер Гасли – 22
Габриел Бортолето – 19
Франко Колапинто – 0
Джак Дуън – 0
Снимки: Sportal.bg