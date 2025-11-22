Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Стефани Дянкова: Изпуснахме малки ситуации

  • 22 ное 2025 | 22:55
  • 315
  • 0
Стефани Дянкова смята, че изпуснатите малки ситуации не са позволили на ЦПВК да се поздрави с още един успех в женската "Демакс+" лига. Тимът допусна поражение при гостуването си на Левски след 1:3 гейма. Разпределителката сподели пред БНТ, че винаги се опитва да играе нестандартно.

"Винаги се опитвам да съм малко по-нестандартна, за да мога да изненадам съперника. С треньорката ми много си говорим, че това са много важни ситуации, които понякога подлежат на риск, защото не е сладко."

"Имахме си нашия шанс със сигурност, изпуснахме малки ситуации, но много важни, които ни костваха мача. С такъв сериозен отбор като Левски тези грешки са абсолютно пагубни за тима“, каза още Дянкова.

