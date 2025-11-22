Славина Колева: Направихме много грешки

Капитанът Славина Колева обърна внимание на грешките на Левски София, който спечели за пети път в женската "Демакс+" лига. Пред своя публика "сините" отказаха ЦПВК след 3:1 гейма. Колева отдаде заслуженото и на съперника, който затрудни максимално действащите вицешампионки.

"Смятам, че нравихме много грешки, имаше и някои тактически неща, които не изпълнихме. Затова може би се получи интересен мач с доста за публиката", започна тя пред БНТ.

Една от най-добрите волейболистки на "сините" коментира включването на Мария Златарова и Елена Коларова, които допринесоха за победата.

"Те влязоха и направиха страхотен мач. Внесоха страхотна енергия, така че го поздравявам. Ние знаем, че ЦПВК е отбор, който не се отказва. Този тим има един силен начален удар и млади момичета, които също играят добре. Очаквахме мачът да бъде по-тежък, но пак казвам, ако ние бяхме изпълнили малко по-добре някои задачи от треньорите, смятам, че можеше да ни е малко по-лесно", каза още Колева.

Снимки: Startphoto