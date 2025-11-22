Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Славина Колева: Направихме много грешки

Славина Колева: Направихме много грешки

  • 22 ное 2025 | 21:24
  • 642
  • 0
Славина Колева: Направихме много грешки

Капитанът Славина Колева обърна внимание на грешките на Левски София, който спечели за пети път в женската "Демакс+" лига. Пред своя публика "сините" отказаха ЦПВК след 3:1 гейма. Колева отдаде заслуженото и на съперника, който затрудни максимално действащите вицешампионки.

Левски София обърна ЦПВК след здрава битка
Левски София обърна ЦПВК след здрава битка

"Смятам, че нравихме много грешки, имаше и някои тактически неща, които не изпълнихме. Затова може би се получи интересен мач с доста за публиката", започна тя пред БНТ.

Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този сезон
Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този сезон

Една от най-добрите волейболистки на "сините" коментира включването на Мария Златарова и Елена Коларова, които допринесоха за победата.

"Те влязоха и направиха страхотен мач. Внесоха страхотна енергия, така че го поздравявам. Ние знаем, че ЦПВК е отбор, който не се отказва. Този тим има един силен начален удар и млади момичета, които също играят добре. Очаквахме мачът да бъде по-тежък, но пак казвам, ако ние бяхме изпълнили малко по-добре някои задачи от треньорите, смятам, че можеше да ни е малко по-лесно", каза още Колева.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този сезон

Радослав Арсов: Левски е малко като ранен този сезон

  • 22 ное 2025 | 21:17
  • 503
  • 0
Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!

Пламен Константинов: Симеон Николов е необикновен играч!

  • 22 ное 2025 | 21:13
  • 8637
  • 3
Левски София обърна ЦПВК след здрава битка

Левски София обърна ЦПВК след здрава битка

  • 22 ное 2025 | 21:05
  • 531
  • 0
Супер Радостина Маринова с 24 точки, Динамо (Букурещ) с драматична победа в Румъния

Супер Радостина Маринова с 24 точки, Динамо (Букурещ) с драматична победа в Румъния

  • 22 ное 2025 | 20:30
  • 332
  • 0
Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с трета победа в Гърция

Николай Колев, Николай Къртев и ПАОК с трета победа в Гърция

  • 22 ное 2025 | 20:20
  • 361
  • 0
Локомотив Авиа без проблеми срещу Дунав

Локомотив Авиа без проблеми срещу Дунав

  • 22 ное 2025 | 19:22
  • 1317
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 96092
  • 502
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 23548
  • 22
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 7674
  • 63
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 40020
  • 75
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 29329
  • 72
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 27810
  • 381