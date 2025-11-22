Популярни
Левски София обърна ЦПВК след здрава битка

  • 22 ное 2025 | 21:05
Левски София обърна ЦПВК след здрава битка

Отборът на Левски София записа 5-а победа в женската "Демакс+" лига, след като момичетата на Радослав Арсов се пребориха за обрат след здрава битка срещу ЦПВК с 3:1 (23:25, 25:20, 24:22, 28:26) в среща от 6-ия кръг на първенството.

Така "сините" заемат 3-ата позиция с 5 успеха, 1 загуба и 15 точки, колкото има и вторият във временното класиране ЦСКА, който обаче е с по-добра геймова разлика. ЦПВК пък е на 4-о място в подреждането с 4 победи, 2 загуби и 12 точки.

В следващия 7-и кръг Левски ще играе със Славия, докато воденият от Евелина Цветанова тим е домакин на Драгоман. Срещите са съответно в петък (28 ноември) от 18,00 часа и в събота (29 ноември) от 16,00 часа.

Първият гейм премина равностойно без големи разлики. Водачеството първо за гостенките, а след това за "сините" момичета. В края обаче ЦПВК успя да излъже домакините след 25:23. Втората част също се движеше без големи амплитуди до 16:15 за "сините". Тогава те дръпнаха с 4 точки, а после успяха затворят гейма след 25:20.

В третия гейм волейболистките на Левски се откъснаха след 14:13 и поведоха с 21:15. ЦПВК опита да стопи разликата, но в крайна сметка успя само да е намали наполовина, а Левски поведе с 2:1 след 25:22. В четвъртата и оказала се последна част момичетата на Радо Арсов се оказаха в сложна ситуация при 5:10. Съумяха обаче да наваксат и от своя страна да поведат в резултата. В края имаше драма. След 24:20 "сините" не успяха да реализират 5 мачбола, а противникът имаше геймбол. От 6-и опит Левски успя да сложи точка на спора - 28:26 и 3:1.

Най-резултатни в срещата за Левски с по 15 точки станаха Габриела Жекова и Мария Златанова (1 ас, 2 блока). Елена Коларова реализира 13 точки, като 4 бяха от блокади. Капитанът Славина Колева, която днес има рожден ден, завърши с 12 точки (1 блок) за победата.

