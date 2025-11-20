Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд и спечели златния медал на 200 метра гръб по време на Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в „Парк Арена ОЗК“ Бургас. Плувецът на клуб „Доростол“ финишира за 1:52.25 мин., като свали 3 десети от досегашното върхово постижение в дисциплината, което също беше негово притежание. След Кирилов се наредиха състезателите на „Спринт София“ Адриан Йонинов и Никола Левтеров. Йонинов стана шампион за юноши старша възраст с резултат от сериите 1:56.90 мин., а Денис Мензилджиян от „Пловдив 2019“ даде най-доброто време за юноши младша възраст с 2:12.56 мин.

Камелия Стоименова беше над всички в старта на 50 метра бруст за жени. Новата национална рекордьорка на 200 метра в малък басейн постигна първия си успех на шампионата. Тя финишира за 31.51 сек. След представителката на „Спринт София“ останаха нейната съотборничка Калина Ходлей и Вероника Тодорова от „Метропол“. Ходлей взе титлата при девойките старша възраст с резултат в сериите 33.46 сек. При девойките младша възраст златен медал спечели Бояна Габровска от „Локомотив“ с 34.83 сек.

Светлозар Николов от клуб ВСИ триумфира на 200 метра съчетано плуване при мъжете. Той преодоля дистанцията за 1:58.98 мин., следван от Иван Грабко („Пловдив 2019“) и Павел Батинов („Олимп“). Две поправки на националния рекорд за юноши младша възраст в рамките на деня направи Христо Петков. В сутрешните серии той си осигури златния медал в дисциплината в тази възрастова група с време 2:05.29 мин. Във финал „А“ състезателят на „Пловдив 2019“ финишира за 2:04.72 мин. Петков подобри националния рекорд и на 50 метра свободен стил за 13-14-годишни. Той направи силен първи пост в щафетната надпревара на тази дистанция, завършвайки за 23.61 сек.

Диана Петкова от „Спринт София“ спечели убедително старта на 100 метра свободен стил при жените с време 54.48 сек. На повече от 2 секунди след Петкова останаха Росина Тодорова от клуб „Олимпия“ и Екатерина Аврамова („Спринт София“). Михаела Стефанова от клуб „Добруджа 2021“ стана държавна шампионка за девойки старша възраст с резултат 58.23 сек. Анета Христозова от ВСИ беше най-бърза при девойките младша възраст с 58.76 сек.

В надпреварата на 50 метра свободен стил при мъжете победител стана Никола Здравков от клуб „Астери“. Той даде време 21.92 сек. и беше с 0.60 сек. по-бърз от Мартин Чихал от ЦСКА. Трети се нареди Самуил Данаилов от ПСК „Черно море“. Шампион за юноши старша възраст стана Борис Михайлов от „Сейнт Джордж“ (23.21 сек.), а Даниел Филипов даде най-добър резултат при юношите младша възраст. Състезателят на „Берое“ взе дистанцията за 25.33 сек.

Симона Богданова от клуб „Олимпия“ спечели титлата от държавния шампионат на 200 метра бътерфлай при жените с резултат 2:18.64 мин., изпреварвайки Милена Христова от „Вихрен“ и Карина Митрова от „Олимп“. Митрова стана шампионка за девойки младша възраст с 2:22.65 мин. в сериите, а Стефани Кременлиева от „Левски“ взе златен медал при девойките старша възраст с 2:20.25 мин.

Петър Мицин постигна втори успех по време на ДЛОП в Бургас. След вчерашната победа на 1500 метра, днес той финишира с най-добро време на 400 метра свободен стил. Представителят на „Вихрен“ Сандански завърши за 3:47.21 мин. Във финал „А“ Мицин изпревари с 1.65 сек. Мирослав Терзиев от ПСК „Черно море“. Бронза заслужи Дейвид Найденов от клуб „Аквазард“ с време 3:49.59 мин. Терзиев даде най-доброто време при юношите старша възраст, като в сутрешните серии завърши за 3:54.00 мин. Мартин Попов беше най-бърз при юношите младша възраст. Плувецът на „Младост `91“ спечели златото с резултат 4:15.24 мин.

15-годишната Лора Шаранкова с двоен триумф на 200 метра съчетано плуване. Състезателката на „Пловдив 2019“ взе титлите от първенството при жените и при девойките старша възраст. В оспорван финал Шаранкова завърши за 2:17.55 мин., изпреварвайки с 4 десети Маргарита Стоименова от „Спринт София“. Трета се нареди Яница Карлова от ВСИ. Анета Христозова от ВСИ взе златен медал при девойките младша възраст с резултат 2:27.42 мин.

Любомир Епитропов взе златен медал в надпреварата на 100 метра бруст при мъжете. Европейският ни шампион триумфира с време 59.18 сек. 26-годишният състезател на ВСИ остави след себе си Иван Грабко от „Пловдив 2019“ (59.87 сек.) и Матей Резашки от „Младост `91“ (1:01.57 мин.). Стелиян Стоянов от клуб „Метропол“ и Александър Николов от клуб „Олимп“ спечелиха титлите при юношите младша и старша възраст.

Смесената щафета на “Спинт София” в състав Максим Иванов, Калин Михайлов, Екатерина Аврамова и Диана Петкова беше най-бърза в надпреварата на 4х50 метра свободен стил с резултат 1:36.88 мин.