Три титли за Диана Петкова през третия ден от Държавното по плуване

Диана Петкова спечели три златни медала в третия състезателен ден на Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в „Парк Арена ОЗК“ Бургас.

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб

Националката взе две отличия в индивидуални дисциплини и една при щафетите. Петкова триумфира в една от най-силните си дисциплини 100 метра съчетано с 1:00.13 минута, оставяйки след себе си на повече от четири секунди съотборничката си в Спринт София - Маргарита Стоименова с 1:04.26 и Лора Шаранкова от Пловдив 2019 с 1:04.40.

Малко след това Петкова спечели с лекота и на 50 метра бътерфлай с време 27.02 секунди.

Диана Петкова прибави трето злато в последния старт за деня със смесената щафета на Спринт София на 4 по 50 съчетано. Екатерина Аврамова, Калин Михайлов, Максим Иванов и Диана Петкова финишираха първи с 1:46.26 минута.

Дарен Кирилов от Доростол, който вчера подобри националния рекорд на 200 метра гръб за мъже, днес прибави ново отличие от шампионата в Бургас, печелейки спринта на 50 метра гръб с 24.88 секунди.

Силно плуване направи Светлозар Николов (ВСИ) на 400 метра съчетано, като завърши първи във финала с 4:12.22 минути, финиширайки с повече от пет секунди пред втория Павел Батинов от Олимп.

Камелия Стоименова (Спринт София) спечели убедително финала на 200 метра бруст при жените, но не успя да доближи националния рекорд, който постави в началото на месеца в Лондон. Стоименова счупи дългогодишното върхово постижение на Таня Богомилова с 2:25.59 минути на 2 ноември, но сега плува малко над 2 секунди по-слабо - 2:27.72 минути за златото. Стоименова нямаше никаква конкуренция в дисциплината, като втората Яна Ангелова от Вихрен остана на близо осем секунди от победителката.

В кралската дисциплина 100 метра свободен стил за мъже спечели Васил Тушев от Вихрен с 48.02 секунди, следван от Алекс Стойнов от Олимп с 49.30 и Борис Милев (Олимпия) с 49.40.