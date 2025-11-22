Бойко Величков: Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, остана доволен от победата с 2:1 над Ботев Пловдив, дошла с късен обрат. Шефът при „червените“ изрази задоволство, че отборът започва да отговаря на тежестта и бремето на фланелката и очакванията на феновете.

„Да започнем оттам, че и моята цел, и на хората след всички промени, които станаха в клуба, беше да намерим този прословут манталитет, за който всеки говори, когато стане въпрос за ЦСКА. Този манталитет, който включва отговорността да носиш тежката фланелка заради очакванията. Това бяха усилията ни в голям период от време. Някой използва думата характер, не е грешно, част е от манталитета. Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето, и то в трудни моменти. Заслугата и на Христо Янев е много сериозна“.

„Разбира се, че сме доволни. В края на краищата, не е само клише това изискване на червената публика. Невинаги се получават резултати, но винаги трябва да го има това желание да се преследва победата, то е в ДНК-то на клуба“.

„Да продължаваме да работим по начина, по който го правим напоследък. Всеки път, заставайки пред вас, казвам едно и също нещо. Заради лошия си старт имаме да наваксваме, още е факт. Наред с всичко случващо се в клуба, вървим стъпка по стъпка да наваксаме и да върнем ЦСКА, където искаме да бъде“.

„Есенният полусезон е в края си, имаме още двубои, които са сериозни. Всякакви други процеси в клуба си вървят и се случват. Фактът, че ние още в началото на септември бяхме готови със зимната подготовка – дати и противници. Другите неща също се виждат. Мисли се как отборът да е по-силен и клубът да се развива“.

„Всеки един трансфер е нормално да бъде и със съгласието на старши треньора“.