Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бойко Величков: Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето

Бойко Величков: Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето

  • 22 ное 2025 | 20:24
  • 1030
  • 1

Спортният директор на ЦСКАБойко Величков, остана доволен от победата с 2:1 над Ботев Пловдив, дошла с късен обрат. Шефът при „червените“ изрази задоволство, че отборът започва да отговаря на тежестта и бремето на фланелката и очакванията на феновете.

„Да започнем оттам, че и моята цел, и на хората след всички промени, които станаха в клуба, беше да намерим този прословут манталитет, за който всеки говори, когато стане въпрос за ЦСКА. Този манталитет, който включва отговорността да носиш тежката фланелка заради очакванията. Това бяха усилията ни в голям период от време. Някой използва думата характер, не е грешно, част е от манталитета. Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето, и то в трудни моменти. Заслугата и на Христо Янев е много сериозна“.

„Разбира се, че сме доволни. В края на краищата, не е само клише това изискване на червената публика. Невинаги се получават резултати, но винаги трябва да го има това желание да се преследва победата, то е в ДНК-то на клуба“.

„Да продължаваме да работим по начина, по който го правим напоследък. Всеки път, заставайки пред вас, казвам едно и също нещо. Заради лошия си старт имаме да наваксваме, още е факт. Наред с всичко случващо се в клуба, вървим стъпка по стъпка да наваксаме и да върнем ЦСКА, където искаме да бъде“.

„Есенният полусезон е в края си, имаме още двубои, които са сериозни. Всякакви други процеси в клуба си вървят и се случват. Фактът, че ние още в началото на септември бяхме готови със зимната подготовка – дати и противници. Другите неща също се виждат. Мисли се как отборът да е по-силен и клубът да се развива“.

„Всеки един трансфер е нормално да бъде и със съгласието на старши треньора“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 15:30
  • 1790
  • 1
Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 21673
  • 11
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 37510
  • 73
Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

  • 22 ное 2025 | 14:23
  • 1347
  • 8
Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

  • 22 ное 2025 | 14:11
  • 779
  • 0
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 42931
  • 236
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 90384
  • 429
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 20626
  • 18
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 5661
  • 38
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 37510
  • 73
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 24453
  • 63
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 23261
  • 266