Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Драматичен край на ЦСКА - Ботев (Пд), Годой вкара в добавеното време и вгорчи дебюта на Херо - на живо с отзивите след 2:1
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 2383
  • 15

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много доволен от обрата с 2:1 срещу Ботев (Пловдив). Специалистът е на мнение, че характерът е бил от решаващо значение за успеха, като старши треньорът сподели, че това е бил проблем в предишни срещи на тима през този сезон.

“Успяхме да спечелим с характер. Преди това липсваше на този ЦСКА, но днес го показахме. Създаваме ситуации за гол, но понякога това не е достатъчно, а трябва да обединиш енергията на всички”, започна Янев.

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"
Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

“Не ни изненада с нищо Ботев, просто ние започнахме малко по-колебливо. Знаехме къде ще има слабости, но нямахме малко шанс да отбележим по-рано. Трябва да разберем, че този отбор притежава и характер - нещо което липсваше. Сега трябва да продължим и да разберем, че имаме доста работа да свършим. Футболистите тренираха изключително сериозно”.

“Трудно е да пренастроим националните състезатели, но успяхме да го направим. Благодарен съм за желанието и старанието на цялата група. Ние искаме да подобрим във всяко едно отношение играта на ЦСКА. Сменяме схемата, но най-важното е начинът, по които играем ние”, каза Янев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 15:30
  • 1555
  • 0
Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 21157
  • 11
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 33793
  • 69
Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

  • 22 ное 2025 | 14:23
  • 1199
  • 7
Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

  • 22 ное 2025 | 14:11
  • 725
  • 0
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 42232
  • 233
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 80336
  • 375
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 15943
  • 9
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 33793
  • 69
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 17251
  • 51
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 15681
  • 132