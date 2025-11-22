Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много доволен от обрата с 2:1 срещу Ботев (Пловдив). Специалистът е на мнение, че характерът е бил от решаващо значение за успеха, като старши треньорът сподели, че това е бил проблем в предишни срещи на тима през този сезон.

“Успяхме да спечелим с характер. Преди това липсваше на този ЦСКА, но днес го показахме. Създаваме ситуации за гол, но понякога това не е достатъчно, а трябва да обединиш енергията на всички”, започна Янев.

“Не ни изненада с нищо Ботев, просто ние започнахме малко по-колебливо. Знаехме къде ще има слабости, но нямахме малко шанс да отбележим по-рано. Трябва да разберем, че този отбор притежава и характер - нещо което липсваше. Сега трябва да продължим и да разберем, че имаме доста работа да свършим. Футболистите тренираха изключително сериозно”.

“Трудно е да пренастроим националните състезатели, но успяхме да го направим. Благодарен съм за желанието и старанието на цялата група. Ние искаме да подобрим във всяко едно отношение играта на ЦСКА. Сменяме схемата, но най-важното е начинът, по които играем ние”, каза Янев.