11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Питас и Кошмара дебнат вратата на Наумов

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Ботев (Пловдив) за двубоя от XVI кръг на efbet Лига. Срещата е дебют за Димитър Димитров - Херо начело на "канарчетата".
ЦСКА 0:0 Ботев (Пловдив)
Стартовите състави:
ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 7. Улаус Скаршем, 9. Леандро Годой, 17. Анжело Мартино, 19. Иван Турицов, 28. Йоанис Питас, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето'о.
Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 2. Габриел Нога, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Ейбрахам Оджо, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 87. Симеон Петров.