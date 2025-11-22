Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Преди дебюта на Херо за Ботев (Пд): Ще спре ли устрема на Янев или ЦСКА ще продължи с победите - efbet Лига live с мнението на Георги Илиев - Майкъла
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. 11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Питас и Кошмара дебнат вратата на Наумов

11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Питас и Кошмара дебнат вратата на Наумов

  • 22 ное 2025 | 15:54
  • 7080
  • 9
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА и Ботев (Пловдив) за двубоя от XVI кръг на efbet Лига. Срещата е дебют за Димитър Димитров - Херо начело на "канарчетата".

ЦСКА 0:0 Ботев (Пловдив)

Стартовите състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 6. Бруно Жордао, 7. Улаус Скаршем, 9. Леандро Годой, 17. Анжело Мартино, 19. Иван Турицов, 28. Йоанис Питас, 73. Илиан Илиев, 99. Джеймс Ето'о.

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 2. Габриел Нога, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Ейбрахам Оджо, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 87. Симеон Петров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 15:30
  • 814
  • 0
Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 14179
  • 9
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 17098
  • 54
Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

  • 22 ное 2025 | 14:23
  • 809
  • 4
Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

  • 22 ное 2025 | 14:11
  • 513
  • 0
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 30819
  • 211
Виж всички

Водещи Новини

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 17098
  • 54
Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 14179
  • 9
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 30819
  • 211
Съставите на Ливърпул и Нотингам Форест, Алисон и Исак се завръщат

Съставите на Ливърпул и Нотингам Форест, Алисон и Исак се завръщат

  • 22 ное 2025 | 16:02
  • 1037
  • 2
Обратно на “Камп Ноу”: съставите на Барселона и Атлетик Билбао

Обратно на “Камп Ноу”: съставите на Барселона и Атлетик Билбао

  • 22 ное 2025 | 16:05
  • 1101
  • 1