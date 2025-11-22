Аугсбург се върна на победния път с успех над Хамбургер

Отборът на Аугсбург записа минимален домакински успех с 1:0 срещу Хамбургер ШФ в среща от 11-ия кръг на Бундеслигата. Така баварците прекъснаха негативната си серия от четири загуби във всички турнири, докато техният съперник остана без победа в последните си пет шампионатни мача (четири поражения и едно равенство).

Eдинственото попадение в срещата дойде в 76-ата минута, когато Антон Каде се разписа с воле след центриране на Димитрис Янулис. Пет минути по-късно неговият съотборник в защита Кевен Шлотербек беше отстранен от игра след втория си жълт картон, но домакините съумяха да съхранят крехкия си аванс в оставащото време.

Така Аугсбург събра 10 точки и задмина днешния си опонент, изкачвайки се на 13-ата позиция в класирането, а Хамбургер се свлече на 14-ото място със своите 9 пункта.

Снимки: Gettyimages