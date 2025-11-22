Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аугсбург
  3. Аугсбург се върна на победния път с успех над Хамбургер

Аугсбург се върна на победния път с успех над Хамбургер

  • 22 ное 2025 | 20:15
  • 275
  • 0
Аугсбург се върна на победния път с успех над Хамбургер

Отборът на Аугсбург записа минимален домакински успех с 1:0 срещу Хамбургер ШФ в среща от 11-ия кръг на Бундеслигата. Така баварците прекъснаха негативната си серия от четири загуби във всички турнири, докато техният съперник остана без победа в последните си пет шампионатни мача (четири поражения и едно равенство).

Eдинственото попадение в срещата дойде в 76-ата минута, когато Антон Каде се разписа с воле след центриране на Димитрис Янулис. Пет минути по-късно неговият съотборник в защита Кевен Шлотербек беше отстранен от игра след втория си жълт картон, но домакините съумяха да съхранят крехкия си аванс в оставащото време.

Така Аугсбург събра 10 точки и задмина днешния си опонент, изкачвайки се на 13-ата позиция в класирането, а Хамбургер се свлече на 14-ото място със своите 9 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

  • 22 ное 2025 | 14:52
  • 5732
  • 6
Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

  • 22 ное 2025 | 14:50
  • 1353
  • 0
Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

  • 22 ное 2025 | 14:41
  • 3088
  • 0
Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

  • 22 ное 2025 | 16:29
  • 8675
  • 3
Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

  • 22 ное 2025 | 13:37
  • 2118
  • 5
Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

  • 22 ное 2025 | 11:46
  • 1117
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 90377
  • 429
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 20623
  • 18
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 5654
  • 38
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 37507
  • 73
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 24444
  • 63
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 23250
  • 266