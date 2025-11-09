Популярни
  Щутгарт
  2. Щутгарт
Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

  • 9 ное 2025 | 20:43
Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

Много трудно Щутгарт успя да надиграе Аугсбург с 3:2 като домакин в среща от 10-ия кръг и ще посрещне паузата на само точка от втората позиция в класирането на Бундеслигата. Това е и благодарение на издънките на РБ (Лайпциг) и Борусия (Дортмунд) по-рано през уикенда.

“Швабите” минаха през много тежки моменти, тъй като гостите от Бавария на два пъти повеждаха в резултата. Футболистите на Себастиан Хьонес обаче успяваха да изравнят, а десет минути преди края Дениз Ундав заби победното попадение за 3:2.

През първото полувреме футболистите на Аугсбург се възползваха от две сериозно грешки в защитата на Щутгар и вкараха две попадения. В 8-ата точен за 1:0 беше швейцарския национал Фабиан Рийдер.

Десет минути по-късно Максимилиан Мителщет изравни от дузпа, но поделена грешка между вратаря Александър Нюбел и Атакан Каразор в 26-ата позволи на Хан-Ноа Масенго да възстанови аванса на Аугсбург.

Домакините успяха да изравнят за 2:2 преди паузата чрез Ундав в 39-ата, когато на помощ се притече технологията на голлинията, която отчете преминаване на топката при спасяване на стража Фин Дамен.

След почивката и двата отбора имаха своите шансове. Баварците имаха малшанса да пропусна чиста ситуация в 77-ата, когато Самуел Есенде стреля над гредата, вместо да реализира за 3:2 за своите.

Почти веднага след това Ундав направи това в полза на Щутгарт, с което “швабите” грабнаха трите точки.

Аугсбург има вече три поредни загуби и е на крачка от опасната зона.

