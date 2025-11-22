Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Херо скочи срещу съдийството: Имаше абсолютна дузпа за нас, а видяхте каква беше свирена за ЦСКА

Херо скочи срещу съдийството: Имаше абсолютна дузпа за нас, а видяхте каква беше свирена за ЦСКА

  • 22 ное 2025 | 19:22
  • 4365
  • 10

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо сподели след поражението с 1:2 от ЦСКА, че съдийството е повлияло за крайния резултат в мача.

„Трябва да търсим вината в себе си. Видимо паднахме физически през първото полувреме. Когато бяхме свежи, стояхме добре. Имаше абсолютна дузпа срещу Маскоте, която не беше свирена. Не искам да търся вината в съдийството, но то повлия. Видяхте обаче каква дузпа беше свирена за ЦСКА. Не съм очаквал да реагира ВАР, защото знам кой е във ВАР и тесните му връзки с този клуб. Вината за допуснатия гол е наша. Липсата на свежест позволи на противника да спечели. Смените, които направихме през второто полувреме, показаха, че нямаме нужната дълбочина в състава.

5 ЦСКА 2:1 Ботев (Пловдив) II

След като пропуснаха дузпата, имахме чисто голово положение, пропуснато от Йорданов. Длъжен съм да изисквам и да изстисквам. Стояхме прилично през първото полувреме.

Илиан Илиев го уважавам много и е един от най-добрите български отбори. Надявам се, че няма да се изправим един срещу друг за последен път. Когато работиш дълго време с един отбор, ти дават възможност да изградиш стил. Искам да благодаря на феновете от мое име. Съжалявам, че ги разочаровахме“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 15:30
  • 1556
  • 0
Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 21160
  • 11
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 33800
  • 69
Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

  • 22 ное 2025 | 14:23
  • 1199
  • 7
Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

Тунчев: Тактическата дисциплина беше водеща

  • 22 ное 2025 | 14:11
  • 725
  • 0
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 42236
  • 233
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 80369
  • 375
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 15957
  • 9
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 2397
  • 11
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 33800
  • 69
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 17267
  • 51
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 15704
  • 132