Херо скочи срещу съдийството: Имаше абсолютна дузпа за нас, а видяхте каква беше свирена за ЦСКА

Наставникът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо сподели след поражението с 1:2 от ЦСКА, че съдийството е повлияло за крайния резултат в мача.

„Трябва да търсим вината в себе си. Видимо паднахме физически през първото полувреме. Когато бяхме свежи, стояхме добре. Имаше абсолютна дузпа срещу Маскоте, която не беше свирена. Не искам да търся вината в съдийството, но то повлия. Видяхте обаче каква дузпа беше свирена за ЦСКА. Не съм очаквал да реагира ВАР, защото знам кой е във ВАР и тесните му връзки с този клуб. Вината за допуснатия гол е наша. Липсата на свежест позволи на противника да спечели. Смените, които направихме през второто полувреме, показаха, че нямаме нужната дълбочина в състава.

След като пропуснаха дузпата, имахме чисто голово положение, пропуснато от Йорданов. Длъжен съм да изисквам и да изстисквам. Стояхме прилично през първото полувреме.

Илиан Илиев го уважавам много и е един от най-добрите български отбори. Надявам се, че няма да се изправим един срещу друг за последен път. Когато работиш дълго време с един отбор, ти дават възможност да изградиш стил. Искам да благодаря на феновете от мое име. Съжалявам, че ги разочаровахме“.