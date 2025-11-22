Популярни
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  22 ное 2025
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия
ЦСКА и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в най-интригуващия двубой от 16-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Васил Левски" е от 17:00 часа и ще бъде ръководен от Геро Писков.

Двата отбора влизат в срещата в добро настроение. "Червените" се намират в серия от пет поредни победи, като преди паузата успяха да триумфират в дербито с Левски (1:0). "Канарчетата" пък записаха три последователни успеха, един от които беше в градския сблъсък срещу Локомотив, спечелен със служебното 4:0.

След идването на Христо Янев "армейците" значително подобриха представянето си, а за това говори и изкачването на тима до шестото място в класирането.

Край тъчлинията днес своя дебют начело на "жълто-черните" ще направи Димитър Димитров-Херо. Опитният специалист замени на поста временния наставник Иван Цветанов, който имаше ключова роля за последните добри резултати на Ботев.

Трима футболисти на ЦСКА - Адриан Лапеня, Анжело Мартино и Бруно Жордао, трябва да бъдат изключително внимателни, тъй като имат по 4 жълти картона и са застрашени от това да пропуснат гостуването на Спартак (Варна) следващата седмица. Пастор няма да бъде на разположение на Янев, тъй като беше изгонен срещу Левски, а Мартин Стойчев е с мускулно разтежение.

Добрата новина за гостите е, че Енок Куатенг се завръща след наказание, а много вероятно е под рамката на вратата отново да застане Даниел Наумов, който беше ударен с бутилка в главата от трибуните на "Лаута". Именно вследствие на този инцидент дойде и служебната победа над "смърфовете".

Първият мач между днешните съперници по-рано през сезона завърши наравно 1:1 на "Колежа", когато треньор на Ботев беше Николай Киров, а на ЦСКА - Душан Керкез.

ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Начало: 17:00 часа
Съдия: Геро Писков
Стадион: "Васил Левски", София

