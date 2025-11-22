Ръсел загуби най-много обиколки в квалификацията

Общо 45 обиколки бяха заличени в хода на квалификацията за Гран При на Лас Вегас заради неспазване на ограниченията на трасето, обявиха от ФИА.

Най-много бързи обиколки загуби Джордж Ръсел – 6, а веднага след него се нареди Шарл Леклер с 5 изтрити обиколки. Трети се подреди Ланс Строл с 4.

С по 3 са Макс Верстапен, Андреа Кими Антонели, Карлос Сайнц и Оскар Пиастри. Победителят в квалификацията Ландо Норис загуби два бързи тура.

Единственият, който не загуби нито една бърза обиколка се оказа Лиам Лоусън, който заедно със съотборника си Исак Хаджар стигна до място в топ 10 на стартовата решетка.

Снимки: Gettyimages