Драматичен край на ЦСКА - Ботев (Пд), Годой вкара в добавеното време и вгорчи дебюта на Херо - на живо с отзивите след 2:1
Ръсел загуби най-много обиколки в квалификацията

  • 22 ное 2025 | 18:30
  • 681
  • 0

Общо 45 обиколки бяха заличени в хода на квалификацията за Гран При на Лас Вегас заради неспазване на ограниченията на трасето, обявиха от ФИА.

Най-много бързи обиколки загуби Джордж Ръсел – 6, а веднага след него се нареди Шарл Леклер с 5 изтрити обиколки. Трети се подреди Ланс Строл с 4.

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

С по 3 са Макс Верстапен, Андреа Кими Антонели, Карлос Сайнц и Оскар Пиастри. Победителят в квалификацията Ландо Норис загуби два бързи тура.

Единственият, който не загуби нито една бърза обиколка се оказа Лиам Лоусън, който заедно със съотборника си Исак Хаджар стигна до място в топ 10 на стартовата решетка.

Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас
Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

