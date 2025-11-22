Популярни
  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Маверик Винялес привлече Хорхе Лоренцо в своя екип

Маверик Винялес привлече Хорхе Лоренцо в своя екип

  22 ное 2025 | 04:26
  • 413
  • 0

Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес ще може да разчита на помощта на Хорхе Лоренцо, след като привлече трикратния световен шампион в MotoGP като треньор в своя екип.

За потенциалното партньорство между двамата испанци се заговори по време на официалния тест във Валенсия по-рано тази седмица. А вчера Винялес потвърди чрез пост в Инстаграм, че е постигнал споразумение с Лоренцо, който ще стане част от неговия екип с ясната цел да помогне на Винялес да се бори за световната титла в MotoGP.

Като треньор на Винялес трикратният шампион Лоренцо ще помага на своя сънародник в неговата физическа подготовка, ще му предлага стратегически съвети и ще бъде до него в техническите анализи. Тази колаборация ще бъде подкрепяна и от екип, който ще бъде координиран от Лоренцо и ще бъде напълно фокусиран върху целите на Винялес.

„Привличането на Хорхе в това приключение е голяма възможност да се уча и да подобря във всеки един аспект. Неговият опит и страничната му гледна точка ще ни позволят да направим уверени стъпки напред. Започвам този нов етап с голяма мотивация и вълнение“, заяви Винялес.

„Маверик винаги е имал естествен талант и страхотна скорост – коментира Лоренцо. – Моята роля ще бъде да съм до него, да споделям моя опит и моите познания, за да му помогна да достигне до най-добрата версия на себе си. Аз вярвам, че, ако ние се подобрим във всяка една от важните зони, успехът ще бъде неизбежен.“

