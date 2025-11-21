Популярни
  3. Маркес е искал да кара на теста във Валенсия, но е бил спрян от лекарите си

  • 21 ное 2025 | 05:18
  • 221
  • 0

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес пропусна последните четири състезателни уикенда в кралския клас за сезон 2025 заради контузията на дясното рамо, която получи при падането си в първата обиколка на Гран При на Индонезия.

Освен състезанията в Австралия, Малайзия, Португалия и Валенсия заводският пилот на Дукати трябваше да пропусне и официалния тест, който се проведе на „Рикардо Тормо“ във вторник. Той беше много важен, тъй като предостави на пилотите техния единствен шанс да изпробват обновените версии на своите машини преди зимната пауза в MotoGP.

Вчера обаче стана ясно, че Маркес е искал да участва поне в тестовия ден във Валенсия, но неговите докторите са му поставили невъзможен ултиматум, с който испанецът е нямало как да се справи. Тази информация се появи от публикуваното от Дукати видео, което ни пренася зад кулисите на последния състезателен уикенд за сезон 2025 в MotoGP.

Марк Маркес: Чувствам се странно да гледам отстрани
„Попитах дали мога да участвам в теста, но те ми казаха „не“. Казаха ми „ако обещаеш да не падаш, ще може да караш“. Но аз няма как да карам мотора по този начин“, каза Маркес на своя екип в хода на уикенда във Валенсия.

