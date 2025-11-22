Станислав Генчев: Изключително съм доволен от играта днес, Айб ще се появи в игра догодина

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев остана доволен от победата на своя тим над Черно море. Столичните “железничари” се наложиха с 1:0 на “Тича”.

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

“Изключително добър двубой. Искам да поздравя футболистите. Изиграха мача със самочувствие, агресия, дисциплина. Всички знаем как играе Черно море у дома, щастливи сме от тази победа. Важни три точки. Преместваме се леко в класирането, това също беше важно за нас.

Искаме във всеки мач да започваме така - да пресираме противника, да правим бързи контраатаки. Днес имахме такава възможност заради раздаването на футболистите. Като цяло съм изключително доволен.

Ще направим всичко възможно да спечелим следващия мач. Ние се представяме добре извън софия - нямаме загуба, а сме на другата крайност в домакинските мачове. Трябва да поправим това. Следващият мач ни чака труден тест срещу Арда. Ние сме длъжни да дадем всичко от себе си и да вземем трите точки.

Айб може да го очакваме догодина в игра. Нямаме право да го картотекираме в момента, тъй като е записал мачове в Англия и работната му виза няма да е готова. Футболист с неговите качества, ако се подготви добре и е мотивиран, може да допринесе за класата в отбора. Искаме да му създадем добра и благоприятна среда, за да може той да помогне на нас и ние на него да се завърне в професионалния футбол”, заяви Генчев.