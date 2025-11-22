11-те на Черно море и Локомотив (София)

Съставите на Черно море и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Тича” е с начален час 14:30, а главен съдия ще бъде Георги Гинчев.

Домакините към момента поделят третото място с Локомотив (Пловдив). И двата тима са с по 27 точки, което е на осем от лидера Левски. Вторият ЦСКА 1948 пък е с 30. Гостите от своя страна са на 11-а позиция с 16 точки, така че опасната зона е само на две точки и “железничарите” се нуждаят от точки, за да имат спокойствие.

ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 4. Стефанов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 15. Хил, 71. Панайотов, 10. Чандъров, 39. Златев, 11. Педро, 77. Сидни, 9. Франса

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 91. Бидунга, 44. Кацаров, 31. Станоев, 4. Дембеле, 22. Даскалов, 27. Галчев, 8. Луанн, 7. Делев, 77. Кауе