Босът на Локо (Сф) готви сериозни промени в клуба

Мачовете на Локомотив (София) до края на годината ще бъдат решаващи за бъдещето на ръководството на клуба, а в това число и спортно-техническия щаб. Босът на „червено-черните“ Веселин Стоянов готви промени в ръководството на клуба. Твърди се, че те може да засегнат както оперативните шефове, така и треньорското ръководство, пише “Мач Телеграф”.

В „Надежда“ има напрежение заради слабото представяне на отбора. От началото на сезона под ръководството на Станислав Генчев Локо записа само 3 победи. По-лошото е, че в последните 11 срещи столичните „железничари“ записаха само една победа и към днешна дата са на 11-о място в класирането, само на 3 точки от 15-ия Монтана.

Според слуховете, дългогодишният директор на Локо Сф Иво Котев ще поеме детско-юношеската школо на клуба, като това ще бъде основната му дейност. В клуба пък ще се завърне една от легендите на тима. Старши треньорът Станислав Генчев също не е сигурен за поста си. Тай е под мониторинг в последно време, а това ще продължи и днес на „Тича“.