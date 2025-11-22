Популярни
Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец
Шампион в Швеция влиза в щаба на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 15:30
  • 809
  • 0
Лудогорец официално обяви назначаването на Пер-Матиас Хьогмо за нов старши треньор на обора. 65-годишният норвежец заменя на поста Руи Мота. Шведското издание "Sportbladet" разкри, че заедно с него в Лудогорец работа ще започне и Кристофер Аугустсон, който през тази година стана шампион на Швеция с отбора на Мялби.

Според информацията към тях сега ще се присъедини и бившият треньор на АИК, ИФК Гьотеборг и Хекен Микаел Щаре. Той е приел предложението да стане асистент на Хьогмо и ще пристигне в България в следващите дни.

Щаре е получавал и оферти от Китай, които първоначално е отхвърлил, а също така е отказал и поста старши треньор на Стабек. Сега се очаква вместо това в Лудогорец той да работи заедно с Хьогмо, Аугустсон и Щаре.

С тима от Стокхолм Миакел специалистъте печели титлата и Купата през 2009 г., както и Суперкупата през 2010 г. Начело на ИФК Гьотеборг взима Купата на Швеция през 2013 г.

В треньорската си кариера Микаел Щаре е водил Весби Юнайтед, АИК, гръцкия Паниониос, ИФК Гьотеборг, китайския Далиен, Хекен, Сан Хосе Ърткуейкс, норвежкия Сарпсборг, ИФК Гьотеборг, тайландския Утай Тани, индийския Керала Бластърс и Стабек.

