  Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  21 ное 2025 | 17:55
Лудогорец официално обяви назначението на Пер-Матиас Хьогмо за старши треньор на представителния отбор. Клубът избра норвежкия наставник като най-подходящ за бъдещото развитие на тима. Решението е продиктувано от богатия му опит, дисциплиниран подход към работата и успешните резултати на клубно и национално ниво.

Хьогмо притежава дългогодишна треньорска кариера, включваща постове в редица водещи норвежки клубове, както и в националните гарнитури на страната - от младежкия до женския и мъжкия национален отбор. През 2006 г. печели титлата на Норвегия с Розенборг и участва в групите на Шампионската лига, където след решаващи победа и равен над Олимпиакос стига до мач със Зенит в елиминационната фаза на Лига Европа.

През 2022 г. печели титлата на Швеция с Хекен, а на следващия сезон и Купата на страната. С Хекен участва в групите на Лига Европа. Любопитен факт от кариерата на специалиста е, че на Олимпиадата в Сидни през 2000 година става шампион с женския национален отбор на Норвегия. 

Хьогмо ще има изключително сериозни специалисти в щаба си. Имената им ще бъдат обявени допълнително.

Утре (събота) Пер-Матиас Хьогмо ще проведе първа тренировка с Лудогорец. По-късно през деня, в 18:30 ч. в зала "Фламинго" на хотел "Zoo" в София, норвежкият специалист ще бъде официално представен пред медиите.

Клубът е убеден, че неговият опит, методология и професионална философия ще допринесат значително за развитието на първия отбор и постигането на поставените спортно-технически цели.

