Алберт Попов 21-ви след първия манш в Гюргъл

Най-добрият български състезател Алберт Попов зае 21-а позиция в първия манш от втория слалом при мъжете от новия сезон на Световната купа по ски алпийски дисциплини в австрийския зимен център Гюргъл.

Алберт Попов се класира за втория манш в Леви

Попов, който стартира с 14-и номер, измина трасето за 53.28 секунди и се нареди след първите 30, които от 14.30 часа българско време ще участват във втория манш.

Българинът изостана на 1.16 секунди от лидера Атле Лий МакГрат (Норвегия), който постигна най-добро време - 52.12 секунди. Макграт се затрудни в началото, но след това беше безгрешен до финала. Преследвайки четвъртата си победа в кариерата, сребърният медалист от Световното първенство не успя да завърши състезанието миналата седмица.

На 17 стотни от секундата след него второто място разделят Едуард Халберг (Финландия) и Танги Неф (Швейцария).

Халберг спечели първи подиум за Финландия в Световната купа от близо 18 години миналата седмица, като завърши трети в домашното си състезание в Леви.

Олимпийският шампион Клемент Ноел от Франция изостана с 0.48 и е на седмо място.

Общо 59 състезатели участваха в първия манш, от които 47 успяха да преминат по трасето. Хърватинът Филип Зубчич беше дисквалифициран.