Божидар Краев със загуба в Нова Зеландия

Уестърн Сидни Уондърърс с българина Божидар Краев допусна загуба с 0:1 при гостуването си на новозеландския Оукланд в мач от втория кръг на австралийското първенство. Краев бе използван вече по традиция на лявото крило, но не съумя да помогне на своите да стигнат поне до точка. Българинът започна като титуляр и игра пълни 90 минути.

Единственият гол в срещата отбеляза Джеси Рандал в 21-вата минута. Уестърн е с едва една точка след първите си две срещи за новия сезон. Оукланд от своя страна има четири.