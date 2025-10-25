Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уестърн Сидни Уондърърс
  3. Божидар Краев със загуба в Нова Зеландия

Божидар Краев със загуба в Нова Зеландия

  • 25 окт 2025 | 11:37
  • 196
  • 0
Божидар Краев със загуба в Нова Зеландия

Уестърн Сидни Уондърърс с българина Божидар Краев допусна загуба с 0:1 при гостуването си на новозеландския Оукланд в мач от втория кръг на австралийското първенство. Краев бе използван вече по традиция на лявото крило, но не съумя да помогне на своите да стигнат поне до точка. Българинът започна като титуляр и игра пълни 90 минути.

Единственият гол в срещата отбеляза Джеси Рандал в 21-вата минута. Уестърн е с едва една точка след първите си две срещи за новия сезон. Оукланд от своя страна има четири.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

  • 25 окт 2025 | 03:46
  • 1641
  • 0
Шалке 04 окупира върха с победа срещу отбора на Нюрнбергер

Шалке 04 окупира върха с победа срещу отбора на Нюрнбергер

  • 25 окт 2025 | 03:31
  • 1712
  • 0
Нант излъга Париж ФК като гост

Нант излъга Париж ФК като гост

  • 25 окт 2025 | 03:07
  • 1437
  • 0
Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

  • 25 окт 2025 | 01:51
  • 1793
  • 0
Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

  • 25 окт 2025 | 01:32
  • 1305
  • 0
Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

  • 25 окт 2025 | 00:05
  • 8803
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 6300
  • 20
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 5122
  • 5
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 6973
  • 3
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 4665
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 4432
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 9649
  • 9