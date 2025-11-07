Божидар Краев и компания продължават без победа

Божидар Краев игра 86 минути за Уестърн Сидни Уондърърс при загубата с 0:2 от Аделаида Юнайтед в среща от 4-тия кръг на австралийската А-Лига. Бившият нападател на Левски и неговият отбор отправиха само един точен удар в мача и са на предпоследното 11-то място в класирането с 2 точки.

Въпреки че мачът беше привидни равностоен, домакините се възползваха по-добре от шансовете си. Резултата откри Лука Йованович в 63-тата минута, а малко по-късно се разписа и Крейг Гуудуин.

Краев се представи сравнително слабо и получи най-ниска оценка от титулярите на Уестърн Сидни Уондърърс. Малко преди края на двубоя той беше заменен от Ауан Луал.

Лидери в класирането са Оукланд ФК и Сентръл Коуст Маринърс с по 7 точки, следвани от Сидни ФК и Аделаида Юнайтед с по 6 пункта.