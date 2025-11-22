Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Втора лига продължава с нови четири мача днес

Втора лига продължава с нови четири мача днес

  • 22 ное 2025 | 11:06
  • 333
  • 0
Втора лига продължава с нови четири мача днес

Днес предстои да се изиграят още четири мача от 17-ия кръг във Втора лига. Всички срещи са с начален час 14:30. Лидерът Дунав приема Миньор в опит да се откъсне още повече на върха, а третият Янтра ще иска да се възползва от грешката на Фратрия и да постигне победа срещу Беласица. Спортист (Своге) ще бяга от опасната зона в гостуването си на Хебър, а Черноморец (Бургас) приема Севлиево.

Втора лига, 17 кръг:

21 ноември, 15:00 часа:

Пирин (Благоевград) 0:0 Фратрия

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

22 ноември, 14:30 часа:

Беласица - Янтра

Хебър - Спортист (Своге)

Черноморец (Бургас) - Севлиево

Дунав (Русе) - Миньор (Перник)

23 ноември, 14:30 часа:

ЦСКА II - Локомотив (Горна Оряховица)

Етър - Марек

24 ноември, 14:30 часа:

Спартак (Плевен) - Лудогорец II

