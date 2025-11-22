Втора лига продължава с нови четири мача днес

Днес предстои да се изиграят още четири мача от 17-ия кръг във Втора лига. Всички срещи са с начален час 14:30. Лидерът Дунав приема Миньор в опит да се откъсне още повече на върха, а третият Янтра ще иска да се възползва от грешката на Фратрия и да постигне победа срещу Беласица. Спортист (Своге) ще бяга от опасната зона в гостуването си на Хебър, а Черноморец (Бургас) приема Севлиево.
Втора лига, 17 кръг:
21 ноември, 15:00 часа:
Пирин (Благоевград) 0:0 Фратрия
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител
22 ноември, 14:30 часа:
Черноморец (Бургас) - Севлиево
Дунав (Русе) - Миньор (Перник)
23 ноември, 14:30 часа:
ЦСКА II - Локомотив (Горна Оряховица)
24 ноември, 14:30 часа:
Спартак (Плевен) - Лудогорец II