Янтра продължава по график

Отборът на Янтра (Габрово) продължава силното си представяне във Втора лига. Тимът, воден от Емануел Луканов, записа успех с 2:0 над Беласица в Петрич в среща от 17-ия кръг на Втора лига.

На два пъти точен за Янтра беше голмайсторът на тима Денислав Ангелов. Той се разписа в 12-ата минута, след което удвои в 74-ата.

С трите точки Янтра се утвърди на третото място, а Бела продължава борбата си за оставане в професионалния футбол.

Беласица 0:2 Янтра

0:1 Денислав Ангелов (12)

0:2 Денислав Ангелов (74)