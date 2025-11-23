Локо (ГО) изтръгна точка от ЦСКА II

Популярни
  • 23 ное 2025 | 16:28
В мач от 17-ия кръг на Втора лига ЦСКА II и Локомотив Горна Оряховица завършиха наравно 1:1. "Червените" поведоха през първото полувреме. След великолепен индивидуален рейд на Илиан Антонов, който премина покрай двама-трима защитници на гостите, той подаде прецизно назад към точката за дузпата. Там чакаше Марк-Емилио Папазов, който без колебание стреля и направи резултата 1:0.

Началото на второто полувреме обаче не беше никак спокойно. За нарушение в центъра на терена червен картон получи Юлиан Илиев, оставяйки тима с човек по-малко. Численото равенство на терена беше възстановено в 64-ата минута, когато Ебенезер Уилфред Симонс от състава на гостите също получи червен картон. За удар с лакът срещу Илиан Антонов играчът на Локо получи втори жълт картон и логично напусна терена.

В първата минута на добавеното време Локо стигна до спечелването на точка от мача. Гол на Куитинен с глава от близка дистанция матира стража на ЦСКА II за крайното 1:1.

