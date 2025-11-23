Популярни
  3. Етър разпиля Марек на "Ивайло"

В динамичен двубой на стадион „ИвайлоЕтър разгроми Марек с 4:1 и записа една от най-убедителните си победи през сезона. Срещата предложи доста положения.

Резултатът бе открит в 36-ата минута, когато „виолетовите“ получиха дузпа. Зад топката застана Стивън Стоянчов, който хладнокръвно реализира за 1:0 и даде заслужено предимство на Етър преди почивката.

Гостите от Дупница обаче не се предадоха и още на старта на второто полувреме възстановиха равенството. В 51-ата минута Симеон Вешев се възползва от разконцентрация в отбраната и изравни – 1:1.

Радостта на Марек не трая дълго. В 63-ата минута отново над всички бе Стоянчов, който с прецизно насочен удар върна аванса на Етър – 2:1 и наклони изцяло мача в полза на домакините.

В 83-ата минута „болярите“ вече контролираха случващото се на терена и стигнаха до трети гол. Този път точен бе дебютантът Християн Цветков, който довърши красива атака и направи резултата 3:1.

Крайното 4:1 дойде в 89-ата минута след ново добро разиграване и добър завършващ удар на Васил Василев.

