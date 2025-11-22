Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Глобиха Люис Хамилтън след последната тренировка в Лас Вегас

Глобиха Люис Хамилтън след последната тренировка в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 05:18
  • 217
  • 0
Глобиха Люис Хамилтън след последната тренировка в Лас Вегас

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън беше глобен от стюардите на Гран При на Лас Вегас, след като беше уловен с превишена скорост в алеята пред боксовете в хода на провелата се по-рано днес трета свободна тренировка в Града на греха.

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас
Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

Нарушението на седемкратния шампион е дошло още в самото начало на 60-минутната сесия, когато той е бил засечен със скорост от 80.1 км/ч в ограничение от 80 км/ч. Най-вероятно до това превишаване на скоростта се е стигнало, тъй като ограничителят на скоростта на колата на британеца не е бил калибриран правилно за гумите интермедия, които са с малко по-голям диаметър от сликовете.

Иначе това превишаване на скоростта с 0.1 км/ч струва на Хамилтън точно 100 евро. Както е известно по време на тренировките и квалификациите превишаването на скоростта в бокса се санкционира с глоба от 100 евро за всеки започнат километър над ограничението. Максималната глоба, която може да бъде наложена за едно нарушение, е 1000 евро.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

ФИА предприе мерки срещу проблемите с шахтите в Лас Вегас

ФИА предприе мерки срещу проблемите с шахтите в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 02:15
  • 1432
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 22 ное 2025 | 01:59
  • 17266
  • 0
Шарл Леклер се размина без наказание след тренировките в Лас Вегас

Шарл Леклер се размина без наказание след тренировките в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 09:48
  • 3562
  • 2
Оли Беарман за Лас Вегас: Най-малко приятната улична писта, на която съм карал

Оли Беарман за Лас Вегас: Най-малко приятната улична писта, на която съм карал

  • 21 ное 2025 | 08:52
  • 1056
  • 0
Антонели: Добро начало на уикенда, но имаме още работа за вършене

Антонели: Добро начало на уикенда, но имаме още работа за вършене

  • 21 ное 2025 | 08:27
  • 765
  • 0
Пиастри: Трудно е да кажем къде се намираме

Пиастри: Трудно е да кажем къде се намираме

  • 21 ное 2025 | 08:18
  • 1023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 03:42
  • 1398
  • 0
Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с осма победа за сезона в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:21
  • 8521
  • 8
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 30779
  • 62
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 28548
  • 30
Без изненади в днешните мачове в Евролигата

Без изненади в днешните мачове в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 23:58
  • 4542
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 19603
  • 124