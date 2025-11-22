Глобиха Люис Хамилтън след последната тренировка в Лас Вегас

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън беше глобен от стюардите на Гран При на Лас Вегас, след като беше уловен с превишена скорост в алеята пред боксовете в хода на провелата се по-рано днес трета свободна тренировка в Града на греха.

Джордж Ръсел над всички в безполезната последна тренировка в Лас Вегас

Нарушението на седемкратния шампион е дошло още в самото начало на 60-минутната сесия, когато той е бил засечен със скорост от 80.1 км/ч в ограничение от 80 км/ч. Най-вероятно до това превишаване на скоростта се е стигнало, тъй като ограничителят на скоростта на колата на британеца не е бил калибриран правилно за гумите интермедия, които са с малко по-голям диаметър от сликовете.

That was a CLOSE ONE! 😱



Lewis Hamilton almost gets caught out by the slowing Liam Lawson in front! 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/JJNlEsRjT6 — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Иначе това превишаване на скоростта с 0.1 км/ч струва на Хамилтън точно 100 евро. Както е известно по време на тренировките и квалификациите превишаването на скоростта в бокса се санкционира с глоба от 100 евро за всеки започнат километър над ограничението. Максималната глоба, която може да бъде наложена за едно нарушение, е 1000 евро.

Снимки: Gettyimages