Глобиха Люис Хамилтън след последната тренировка в Лас Вегас

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън беше глобен от стюардите на Гран При на Лас Вегас, след като беше уловен с превишена скорост в алеята пред боксовете в хода на провелата се по-рано днес трета свободна тренировка в Града на греха.
Нарушението на седемкратния шампион е дошло още в самото начало на 60-минутната сесия, когато той е бил засечен със скорост от 80.1 км/ч в ограничение от 80 км/ч. Най-вероятно до това превишаване на скоростта се е стигнало, тъй като ограничителят на скоростта на колата на британеца не е бил калибриран правилно за гумите интермедия, които са с малко по-голям диаметър от сликовете.
Иначе това превишаване на скоростта с 0.1 км/ч струва на Хамилтън точно 100 евро. Както е известно по време на тренировките и квалификациите превишаването на скоростта в бокса се санкционира с глоба от 100 евро за всеки започнат километър над ограничението. Максималната глоба, която може да бъде наложена за едно нарушение, е 1000 евро.
Снимки: Gettyimages