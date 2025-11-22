Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА предприеме мерки срещу проблемите с шахтите в Лас Вегас

ФИА предприеме мерки срещу проблемите с шахтите в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 02:15
  • 444
  • 0

Провеждането на втората свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас беше силно афектирано от проблем с капака на една от отводнителните шахти, разположение по трасето в Града на греха.

Сесията беше спряна 38 минути след нейното начало, след като един от маршалите на последния завой, който е и най-бързият изобщо в шампионата, докладва, че капакът на една от шахтите се е отместил. На място бяха извършени спешни ремонтни дейности, които позволиха подновяването на тренировката след забавяне от 16 минути, но тя отново беше спряна, след като се видя, че този спешен ремонт не е дал нужния резултат.

В отговор на тези проблеми, които не се случват за първи път в Лас Вегас, от ФИА са инспектирали всички шахти, които са в близост или на идеалната линия. Те са направили корекции на общо 15 от тях, включително и на тази в последния завой, за да се предотврати повтаряне на тези проблеми до края на уикенда.

„Шахтата, която наложи червения флаг във втората тренировка, беше разглобена и инспектирана допълнително. Беше установен специфичен дефект в затварящия механизъм и беше възможно той да се адресира през нощта.

„В допълнение на тази работа, за да се адресира конкретният проблем, капакът на тази шахта беше заварен като допълнителна мярка. Всички други шахти в близост или на идеалната линия бяха инспектирани и на още 14 шахти беше извършено допълнително заваряване“, написаха от ФИА.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

