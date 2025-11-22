Барцокас: Не можем да се оплавакме, след като сме спечелили

Наставникът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира след победата над Париж Баскетбол в Евролигата какъв профил играч търси. Специалистът беше попитан дали иска да привлече гард като временно решение или инвестиция за бъдещето.

"Искаме да вземем добър играч. Дали ще е на 35, 37, 28 или 25 години, дали ще е добър стрелец или не, не е важно. Важното е да е добър играч. Няма много налични такива. Мисля, че имаме ядро и добавихме играчи, които ще бъдат основна част от Олимпиакос през следващите години. Това, което искаме, е някой, който ще ни даде специфични характеристики", сподели Барцокас.

„През първата четвърт стреляха много добре, защото нямахме необходимата интензивност в защитата си. Втората част беше напълно различна. Успяхме да спечелим, защото останахме компактни до края. Поздравления за Париж за атрактивната им игра. Разбира се, поздравления и за Робинсън, той беше фанастичен", призна треньорът на Олимпиакос.

"На моменти действахме прибързано. Имаме много реализатори, които се чувстват добре, когато са сами и имат навика да бъдат агресивни. Не го казвам като нещо негативно, но бяхме припрени, не толкова търпеливи. Пропуснахме и някои открити стрелби. Не можем да се оплакваме след победа в Евролигата. В тези мачове винаги влагаш енергия, интензивност и усилия. Те са изтощителни за играчите", обясни Барцокас.

„Това е Олимпиакос, нормално е да има напрежение. Това са очакванията, които създадохме през последните години с участията във Финалната четворка и многото титли. Феновете на Олимпиакос винаги са взискателни, но и подкрепящи, и днес отново билетите бяха разпродадени", посочи специалистът.

"Има мачове, в които ще играем добре, и други, в които няма да го направим, както срещу Олимпия Милано. Стана цяла тема кой е взел последния изстрел, докато критиката трябваше да бъде насочена към мен или към отбора, защото не играхме добре. Бяхме ужасни. Направихме много лош мач. Всички сме отговорни, като треньорът е на първо място. След това започват спекулациите кой е трябвало да стреля или защо двойките в петицата не си пасват. Нямам проблем, знам много добре къде се намирам. От години съм на пейката на Олимпиакос", върна се Барцокас към загубата в Италия в предишния кръг на Евролигата.

